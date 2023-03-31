Женщина во Франции предстанет перед судом за оскорбление Макрона

Женщина во Франции была задержана за оскорбление президента Эммануэля Макрона в своем посте в Facebook за день до того, как он дал интервью телеканалу TF1 в защиту своей противоречивой пенсионной реформы, вызвавшей протесты по всей стране, сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на французские СМИ.

Согласно источникам, ей грозит суд за оскорбление Макрона после того, как она назвала его "куском грязи". Женщину не посадят, однако могут присудить штраф в размере 12 тыс. евро, если признают виновной на заседании суда, которое пройдет 20 июня.

"Этот кусок грязи обратится к вам в 13:00... мы всегда видим эту грязь по телевизору", - написала она.

В интервью местной газете сразу после допроса женщина сказала, что была шокирована, увидев полицию, которая приехала за ней.

"Я спросила их, не шутка ли это, меня никогда не арестовывали. Я не враг общества номер один. Они хотят сделать из меня пример", - сказала она.

Во Франции не стихают многомесячные протесты против пенсионной реформы, растет социальная напряженность, однако Макрон и его правительство отказываются уступать гражданам.