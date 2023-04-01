Французы жалуются на произвол полиции

"Лишение свободы" и "посягательство на свободу демонстраций" стали основными причинами жалоб на действия французской полиции с начала протестов против пенсионной реформы во Франции, 31 марта пишет французская газета Liberation, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Адвокаты примерно 100 человек заявили, что их подзащитные были заключены под стражу полицией, начиная с 16 марта, необоснованно и с нарушением их свобод, в том числе права на демонстрации. Причем наиболее активно задержания противников пенсионной реформы начались после применения статьи 49.3 конституции Франции, позволившей премьер-министру страны Элизабет Борн принять законопроект по повышению возраста выхода на пенсию до 64 лет без голосования депутатов Национального собрания Франции.

В ходе расследования, проведенного изданием, были выявлены сотни случаев лишения свободы, когда многие вышедшие на демонстрацию протеста, а иногда и просто прохожие были взяты под стражу полицией, а затем в подавляющем большинстве отпущены на свободу без предъявления какого-либо обвинения. Подобные действия полиции кто-то проигнорировал, но не все. Так, коллектив из 20 адвокатов 31 марта выступил с заявлением о подаче сотни жалоб на произвольное посягательство на личную свободу со стороны лица, являющегося доверенным лицом государственной власти, на невмешательство в прекращение незаконного лишения свободы и воспрепятствование законной свободе манифестаций.

"Это коллективная подача индивидуальных жалоб. У всех одинаковые жалобы, у всех одинаковые адвокаты. Мы хотим индивидуального подхода к каждому человеку", - заявила Колин Буйон, одна из юристов.

Все заявители были арестованы после 16 марта, дня, когда правительство использовало статью 49.3 конституции страны, отметила она. По словам адвоката, переломным моментом, оправдывающим подачу жалоб, стали события на площади Согласия в Париже. Там в результате полицейской операции были арестованы 292 человека. Среди задержанных оказалась Мелина, задержанная в первый раз в своей жизни, и двое несовершеннолетних жителей Австрии, которые совершали школьную поездку. Вскоре 283 человека были отпущены без всяких объяснений и лишь 9 человек были привлечены к ответственности.

"Расследование, индивидуальное для каждого заявителя, позволит установить ответственность каждого из государственных служащих, которые способствовали этим лишениям свободы", - подчеркнули адвокаты.