SpaceX в третий раз отложила запуск ракеты с военными спутниками

Планируемый запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с группой спутников на борту опять перенесли. Об этом сообщили представители компании на странице в Twitter, передает Day.Az.

Старт должен был производиться в рамках миссии космических сил Соединенных Штатов Tranche 0.

Первоначально запуск ожидался 30 марта с космодрома на базе Ванденберг Военно-воздушных сил (ВВС) США в Калифорнии. Тем не менее в последний момент старт ракеты-носителя прервали.

Тогда в SpaceX объясняли, что ракета и помещенные на нее спутники находятся "в хорошем состоянии".

Таким образом, следующий запуск сдвинули на 31 марта (его также отменили).

В четвертый раз попытаются отправить на орбиту Falcon 9 уже в воскресенье, 2 апреля, в 7.29 утра по тихоокеанскому времени.