https://news.day.az/world/1551670.html Землетрясение в Иране
Землетрясение в Иране
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в субботу на юге Ирана.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 257 км к юго-востоку от города Шираз. Очаг залегал на глубине 2 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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