Землетрясение в Иране

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в субботу на юге Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 257 км к юго-востоку от города Шираз. Очаг залегал на глубине 2 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.