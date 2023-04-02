https://news.day.az/world/1551744.html Водитель иномарки разбил пять авто на парковке под Москвой - ВИДЕО
Водитель иномарки разбил пять авто на парковке под Москвой - ВИДЕО
Мужчина на иномарке протаранил пять автомобилей на парковке в деревне Голубое в Солнечногорске Московской области.
Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Московской области, инцидент произошел на Парковом бульваре, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В ходе следствия выяснилось, что правонарушителем оказался житель Москвы 1992 года рождения. Его доставили в территориальный отдел полиции.
"Возбуждено дело об административном правонарушении, проводится административное расследование", - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
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