Литва устроит тестовое отключение от российской электросети

Литовский оператор электроэнергии Litgrid устроит тестовое отключение от российской электросети для того, чтобы протестировать возможности самостоятельной работы энергосистемы страны. Об этом говорится в сообщении на сайте оператора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отключение от российских поставщиков электроэнергии должно состояться в субботу, 22 апреля. Оно продлится на протяжении 10 часов - с 11 утра до 21 вечера. Отмечается, что в это время электроснабжение будут осуществлять местные электростанции, а также поставщики энергии из Польши и Швеции.

Гендиректор Litgrid Рокас Масюлис заявил, что тест изолированной работы энергосистемы Литвы - "это важная часть подготовки к присоединению к синхронной сети континентальной Европы". По его словам, испытания пройдут для потребителей незаметно.