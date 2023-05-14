Сегодня в Турции проходят президентские и парламентские выборы.

Как сообщает Day.Az, кандидатуры президента Турции, главы Партии справедливости и развития (ПСР) Реджепа Тайипа Эрдогана, кандидата от Союза Отечества Синана Огана и председателя Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу были подтверждены.

Кроме того, в Великое национальное собрание Турции будут избраны 600 депутатов в 87 избирательных округах. В выборах участвуют 24 партии и 151 независимый кандидат.

В Турции установлено более 191 000 урн для голосования. В стране зарегистрировано 60 697 тысяч 843 избирателя. Около 5 миллионов из них голосуют впервые.

Голосование начнется в 08:00 по времени Анкары и продлится до 17:00. Председатель Высшего избирательного совета (ЦИК) Ахмет Йенер заявил, что предварительные результаты будут объявлены в тот же день.

Отметим, что что на днях председатель партии "Отечество" Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры на пост президента Турции.