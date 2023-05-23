Ситуация с госдолгом США остается тяжелой

Спикер Палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что вновь не смог договориться с Белым домом насчет повышения уровня государственного долга Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"Тональность сегодняшнего вечера была лучше, чем в любое другое время, когда мы вели дискуссии <...> У нас пока нет соглашения", - заявил Маккарти.

Спикер нижней палаты американского парламента заявил, что не собирается предлагать урезать расходы на оборону, однако не поддерживает повышение государственного долга и предлагает федеральному правительству изменить направление расходов.

Президент США Джо Байден подтвердил слова Маккарти о том, что нельзя допустить дефолта, однако также добавил, что договориться пока не вышло.

Ранее мы писали о пессимистичных оценках минфина относительно ситуации с повышением госдолга.