Саудовская Аравия и Канада решили восстановить дипотношения

Саудовской Аравии и Канады решили обменяться послами, которые были отозваны после кризиса между Эр-Риядом и Оттавой в 2018 году. Об этом сообщило в среду внешнеполитическое ведомство королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В свете того, что обсуждалось между наследным принцем и премьер-министром [Саудовской Аравии] Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом <...> и премьер-министром Канады Джастином Трюдо на полях саммита АТЭС в Бангкоке 18 ноября 2022 года, при стремлении обеих сторон восстановить дипломатические отношения на основе взаимного уважения и общих интересов было принято решение о восстановлении уровня дипломатических отношений с Канадой", - говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД королевства в Twitter.

3 августа 2018 года МИД Канады выразил озабоченность по поводу задержания гражданских активистов в Саудовской Аравии и потребовал их немедленного освобождения. В этой связи во внешнеполитическом ведомстве Саудовской Аравии заявили, что позиция Канады представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела королевства, противоречит основам международного права и всех договоренностей, регулирующих отношения между государствами. Эр-Рияд отозвал своего посла из Оттавы, объявил главу дипломатической миссии Канады персоной нон грата, дав ему сутки на то, чтобы покинуть страну, и приостановил торговые и финансовые операции с Канадой.