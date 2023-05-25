https://news.day.az/world/1567557.html Армения выразила готовность уступить
Армения выразила готовность уступить
Пашинян готов к ряду уступок.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, он сказал, что Армения готова к разблокировке всех транспортных и экономических коридоров, открытию региональных коммуникаций в рамках суверенитета стран
Также глава армянского правительства добавил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.
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