Армения выразила готовность уступить

Пашинян готов к ряду уступок.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, он сказал, что Армения готова к разблокировке всех транспортных и экономических коридоров, открытию региональных коммуникаций в рамках суверенитета стран

Также глава армянского правительства добавил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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