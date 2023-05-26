Spiegel назвал вещество, которым взорвали «Северные потоки»

Для взрывов на трубопроводах "Северный поток" было использовано легкое взрывчатое вещество октоген, пишет Spiegel, ссылаясь на расследование, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока - 2". Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Оператор газопроводов, компания Nord Stream AG, заявила, что сроки их восстановления пока оценить невозможно.

Россия и Турция прорабатывают создание газового хаба, через который можно было бы переместить транзит с "Северных потоков".