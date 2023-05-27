https://news.day.az/world/1567957.html Нормализация турецко-армянских отношений зависит от Еревана – Чавушоглу
Нормализация турецко-армянских отношений зависит от Еревана – Чавушоглу
Нормализация армяно-азербайджанских отношений затрагивает и турецко-армянские отношения.
Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Он отметил, что нормализация турецко-армянских отношений на самом деле зависит от Еревана.
"У нас может быть разное мнение о событиях 1915 года с Арменией. Однако возведение памятников террористам подрывает нормализацию наших отношений и неприемлемо. Если Армения уверена в себе, она должна сформировать комиссию в составе США, Франции и России для расследования событий 1915 года", - сказал Чавушоглу.
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