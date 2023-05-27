Германия пообещала защитить страны Балтии

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заверил страны Балтии в Таллине, что Германия защитит их в случае военного нападения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Шольц подчеркнул, что Германия должна защитить своих союзников в случае военного нападения, для чего были предприняты необходимые шаги, а немецкая армия была сформирована таким образом, чтобы защитить Восточную Европу, ведь оборона каждого союзника необходима для безопасности всего альянса и Евросоюза.

"В защите воздушного пространства Эстонии участвуют наши истребители Eurofighter, 700 военнослужащих помогают в Литве. Наш военно-морской флот увеличил свое присутствие в Балтийском море", - заявил Шольц.