На выборах в Турции наблюдается активность.

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

По его словам, независимо от исхода выборов победит демократия.

"Мы вместе решим, кому доверить будущее нашего народа. Удачи нам выборах", - сказал министр.

Напомним, Боздаг проголосовал в провинции Шанлыурфа.

Отметим, что в голосовании на президентских и парламентских выборах, состоявшихся в Турции 14 мая, приняли участие около 60 миллионов человек.

Согласно итогам подсчета голосов на президентских выборах в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,43 процента. Поскольку никто не набрал более 50 процентов голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.