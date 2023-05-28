Крупный пожар на заводе по производству грузовиков в США

Крупный пожар произошел на заводе в городе Кливленд в американском штате Северная Каролина. Как сообщают в Telegram-канале Police Frequency, возгорание началось на предприятии Daimler Trucks North America по производству грузовых автомобилей на бульваре Стейтсвилль, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Информации о пострадавших пока не поступало.