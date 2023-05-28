https://news.day.az/world/1568393.html Крупный пожар на заводе по производству грузовиков в США - ВИДЕО
Крупный пожар на заводе по производству грузовиков в США - ВИДЕО
Крупный пожар произошел на заводе в городе Кливленд в американском штате Северная Каролина. Как сообщают в Telegram-канале Police Frequency, возгорание началось на предприятии Daimler Trucks North America по производству грузовых автомобилей на бульваре Стейтсвилль, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Информации о пострадавших пока не поступало.
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