Какзахстан не допустит вторичных санкций

Министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что Казахстан не допустит вторичных санкций и других определенных товаров, которые будут нагнетать обстановку по военным действиям, передает Day.Az со ссылкой на Казинформ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Казахстан якобы поставляет в Россию чипы и дроны в обход санкций.

"Я не знаю о какой компании сейчас речь идет, но тем не менее сейчас есть четкая определенная система управления рисками. Мы не допустим вторичных санкций и тем более определенных товаров, которые будут нагнетать обстановку по военным действиям", - прокомментировал Ерулан Жамаубаев в кулуарах Правительства.

"Цифры посмотрите, там не миллиард долларов. Может быть, на несколько миллионов долларов были экспортные операции, но я вам еще раз скажу, мы через свои системы управления рисками этого недопустим и по тем компаниям, которые прозвучали в СМИ, пока так скажем, не определили экспорт запрещенных товаров", - добавил Ерулан Жамаубаев.