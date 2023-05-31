В Армении зафиксирован рост случаев коррупции

В Армении растет число возбужденных антикоррупционных дел, заявил председатель Антикоррупционного комитета Армении Сасун Хачатрян в ходе Армянского форума демократии, проходящего в Ереване.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на рассмотрении комитета находится 1 003 дела, из них 61 в отношении 135 лиц, направлено в суды с обвинительными заключениями. Это большой объем работы, если учитывать, что в составе комитета сейчас работает всего 40 следователей, добавил Хачатрян.