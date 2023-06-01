Что вынудило Пашиняна отменить встречу с армянской общиной в Кишиневе?

Премьер-министр РА Никол Пашинян, 31 мая прибывший с визитом в столицу Молдовы, отменил встречу с армянской общиной Кишинева. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила руководитель армянской общины Кишинева Венера Мушег.

По словам Мушег, встреча должна была состояться 2 июня в 10:00 по местному времени в доме-музее Манук-бея Мирзояна.

Она отметила, что не в курсе причины отмены встречи, однако сообщила некоторые детали.

"Первым в списке участников встречи значилось мое имя как руководителя диаспоры. Но потом мое имя зачеркнули, заявив, что я не должна присутствовать на мероприятии. Я ответила, что я представляю здесь армянство, и у меня есть к нему (премьеру Армении - ред.) вопросы. Почему это я не должна участвовать?" - сказала Мушег.

По словам руководителя армянской общины Кишинева, она предупредила, чтобы никто не пытался ее остановить, даже если кто-то считает ее участие во встрече неприемлемым.

"Примерно час назад мне позвонили, сказали, что встречи не будет", - добавила она.

Напомним, согласно графику визита в столицу Молдовы, глава армянского правительства примет участие во втором саммите Европейского политического сообщества. На полях саммита запланированы двусторонние переговоры с международными партнерами.

В Кишиневе также состоится пятисторонняя встреча премьер-министра Армении, президента Франции, канцлера Германии, председателя Европейского совета и Президента Азербайджана.

Ранее мы писали о том, что Пашинян обвинил бывшего президента в поражении в войне.