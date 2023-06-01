https://news.day.az/world/1569499.html Молдова планирует стать членом ЕС к 2030 году - ВИДЕО
Молдова планирует стать членом ЕС к 2030 году - ВИДЕО
Молдова может стать членом ЕС к 2030 году, заявила президент Майя Санду в интервью Bloomberg.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, попасть в союз Кишинев рассчитывает с непризнанным Приднестровьем. Власти Молдовы отметили, что для членства в ЕС нужно повысить уровень жизни.
По инициативе президента ранее в стране прошел митинг "Европейская Молдова". Акция должна показать Западу стремление вступить в ЕС. Оппозиция раскритиковала власти и проигнорировала мероприятие.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре