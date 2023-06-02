Россия останавливает прокачку газа по "Турецкому потоку"

"Газпром" остановит с 5 по 12 июня 2023 года прокачку газа по "Турецкому потоку" на время планового ежегодного техобслуживания, говорится в сообщении холдинга, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Плановое ежегодное техническое обслуживание газопровода "Турецкий поток" пройдет с 5 по 12 июня. Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода будет на этот период приостановлена", - сказано в сообщении.

Проведение планового технического обслуживания согласовано всеми заинтересованными сторонами заблаговременно, отметили в компании.

В 2022 году плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток" проходили с 21 по 28 июня.

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