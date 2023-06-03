Инфляция в Грузии приятно удивила

Грузия сообщает о годовой инфляции в размере 1,5% за период с мая 2022 года по май 2023 года, в то время как целевой показатель составлял 3%, сообщает Day.Az.

По данным Национальной службы статистики "Сакстат" (Грузстат), предыдущий раз, когда уровень годовой инфляции в стране был на аналогичном уровне 1,5%, приходится на декабрь 2018 года.

В течение года цены в Грузии выросли на гостиницы и рестораны (11,1%) и алкогольные напитки и табак (7,1%), тогда как снизились на транспорт (-12,9%), здравоохранение (-7,5%) и связь (-3,4%). Цены на продовольствие за год выросли на 3,3%.

Сравнивая май 2023 года с апрелем 2023 года, было зафиксировано снижение уровня инфляции на 0,1%. В марте месяце месячная дефляция составляла 0,7%.