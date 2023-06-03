https://news.day.az/world/1570299.html В Ираке считают преждевременными разговоры о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+
В Ираке считают преждевременными разговоры о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+
Министр нефти Ирака, Хайян Абдель Гани, заявил, что рано говорить о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ на 1 млн баррелей в сутки до встречи в Вене, которая состоится 4 июня. Такое заявление было сделано им журналистам в субботу в Вене, сообщает Day.Az.
В пятницу министр отметил, что страны ОПЕК+ оценят текущую ситуацию на нефтяном рынке 4 июня и примут решение на основе проведенного анализа.
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