В Ираке считают преждевременными разговоры о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+

Министр нефти Ирака, Хайян Абдель Гани, заявил, что рано говорить о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ на 1 млн баррелей в сутки до встречи в Вене, которая состоится 4 июня. Такое заявление было сделано им журналистам в субботу в Вене, сообщает Day.Az.

В пятницу министр отметил, что страны ОПЕК+ оценят текущую ситуацию на нефтяном рынке 4 июня и примут решение на основе проведенного анализа.