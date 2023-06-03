Джевдет Йылмаз стал новым помощником Эрдогана
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил новый состав Кабинета министров, передает Day.Az.

Джевдет Йылмаз стал новым помощником Эрдогана.

Отметим, что сегодня в Великом национальном собрании Турции состоялась церемония инаугурации Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, что во втором туре президентских выборов в Турции 28 мая победу одержал Реджеп Тайип Эрдоган с 52,18% голосов.