https://news.day.az/world/1570377.html Джевдет Йылмаз стал новым помощником Эрдогана
Джевдет Йылмаз стал новым помощником Эрдогана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил новый состав Кабинета министров, передает Day.Az.
Джевдет Йылмаз стал новым помощником Эрдогана.
Отметим, что сегодня в Великом национальном собрании Турции состоялась церемония инаугурации Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Напомним, что во втором туре президентских выборов в Турции 28 мая победу одержал Реджеп Тайип Эрдоган с 52,18% голосов.
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