Проармянского пропагандиста Затулина готовятся выгнать из "Единой России"

Известный своими антиазербайджанскими высказываниями Константин Затулин, похоже, столкнулся с серьзной проблемой.

В "Единой России" начали консультации по поводу публичных высказываний члена фракции, первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина. Как передает Day.Az, об этом "Ведомостям" сказали два источника в партии и собеседник, близкий к администрации президента.

Поводом стало заявление Затулина о том, что ни одна из целей военной операции РФ на Украине в настоящее время не выполнена. Среди обсуждаемых вариантов действий - лишение Затулина поста первого зампреда комитета Госдумы и исключение из рядов думских единороссов, говорит один из источников. У единороссов давно накопились вопросы к Затулину по поводу его высказываний, говорит собеседник во фракции ЕР в ГД.

Причем, по словам собеседника "Ведомостей", претензии появились еще во время последнего обсуждения законопроекта о гражданстве, который вносил в декабре 2021 г. президент. Затулин в апреле 2023 г. выступал со своими поправками к инициативе (их не приняли) и критиковал его итоговую версию.

Ранее мы писали о том, что Затулина не пустили в Казахстан.