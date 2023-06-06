Сын армянского чиновника попался с крупной партией наркотиков

Сын крупного чиновника в Армении попался на контрабанде наркотиков, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По сведениям издания, при въезде в Ереван, недалеко от Абовяна, правоохранители задержали автомобиль, принадлежащий сыну высокопоставленного должностного лица одной из силовых структур. В машине оказалось 240 мешков с наркотиками.

Газета пишет, что сына чиновника арестовали. Издание пока не называет имя должностного лица, однако сделает это в ближайшее время. Отмечается также, что случай вызвал небывалый ажиотаж в правоохранительных органах.

Ранее мы писали о том, что высокопоставленные чиновники в Армении покровительствуют национальному наркобизнесу.

