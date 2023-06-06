Назначен глава генштаба ВС Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил генерала Мусу Авсевера начальником Генштаба ВС страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом говорится в сообщении Управления по связям Администрации президента Турции.

Авсевер сменил на этом посту Яшара Гюлера, который возглавил Министерство национальной обороны Турции.

Ранее Муса Авсевер занимал должность командующего Сухопутными войсками ВС Турции.