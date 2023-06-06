https://news.day.az/world/1570955.html Назначен глава генштаба ВС Турции
Назначен глава генштаба ВС Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил генерала Мусу Авсевера начальником Генштаба ВС страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом говорится в сообщении Управления по связям Администрации президента Турции.
Авсевер сменил на этом посту Яшара Гюлера, который возглавил Министерство национальной обороны Турции.
Ранее Муса Авсевер занимал должность командующего Сухопутными войсками ВС Турции.
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