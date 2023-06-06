Турция даст оценку Швеции по вопросу вступления в НАТО в ближайшие дни

Турция может с принципиальных позиций оценить прогресс Швеции в выполнении требований республики для вступления королевства в НАТО на встрече с представителями альянса и Стокгольма, которая намечена на 12 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета Sabah.

Она отмечает, что эта встреча крайне важна с точки зрения дальнейшего решения вопроса об одобрении Анкарой заявки Стокгольма. С 1 июня в Швеции вступило в действие новое антитеррористическое законодательство, которого ожидала Турция, настаивающая на выдаче королевством лиц, признанных ею террористами.

Ранее мы писали о том, что одобрение Турции является последним шагом для присоединения Швеции к НАТО.