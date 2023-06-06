Заинтересованный в Зангезурском коридоре Иран продолжает продвижение интересов в регионе

Армения после открытия консульства ИРИ в Сюникской области (Зангезур - ред) начала обсуждения с иранскими коллегами вокруг экономических и социальных программ.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом в беседе с журналистами сообщил губернатор Зангезура Роберт Гукасян, отвечая на вопрос об эффективности работы генконсульства ИРИ в регионе.

"Есть программы инвестиционные, культурные и социальные. К реализации программ мы еще не приступили, однако разработка многих из них находится на завершающей стадии, они должны быть запущены", - отметил Гукасян.

Он подчеркнул, что отношения двух стран всегда были теплым, и открытие генконсульства в Зангезуре должно бы состояться раньше, однако откладывалось из-за множества технических проблем, в основном - коммуникационных.

На вопрос, ведутся ли с Ираном обсуждения по программам безопасности, Гукасян ответил отрицательно.

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