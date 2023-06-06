Новый глава МИД Турции сделал первый твит на новом посту

Новоназначенный министр иностранных дел Турции Хакан Фидан создал официальную учетную запись в Twitter.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, информацию о деятельности главы турецкого внешнеполитического ведомства можно получить по адресу @HakanFidan. "Мы будем и впредь развивать национальное внешнеполитическое видение посредством нашего имеющего давние традиции Министерства иностранных дел", - написал Фидан в своей первой публикации в аккаунте.

Он также выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за назначение на должность главы МИД.

Хакан Фидан сменил на посту министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Ранее Фидан занимал должность главы Национальной разведывательной организации Турции (MIT).

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