В Турции создадут банк семьи и молодежи.

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после первого заседания нового правительства.

Отметим, что сегодня состоялось первое заседание нового правительства Турции.

Напомним, что 3 июня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил состав нового Кабинета министров страны. Так, в новый состав Кабинета министров вошли министр юстиции Йылмаз Тунч, министр семьи и социального обеспечения Махинур Оздемир Гёкташ, министр молодежи и спорта Осман Ашкин Бак, министр энергетики Алпарслан Байрактар, министр обороны Яшар Гюлер, министр внутренних дел Али Ерликая, министр иностранных дел Хакан Фидан, министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек, министр здравоохранения Фахреттин Коджа, министр промышленности Мехмет Фатих Качир, министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Кумаклу, министр культуры и туризма Мехмет Эрсой, министр торговли Омер Болат, министр образования Юсуф Текин и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.