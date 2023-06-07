Уволенные армянские прокуроры стали жертвами прослушки

Причиной ухода с занимаемых должностей прокуроров, участвовавших в следствии по делам второго и третьего президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, стали их беседы о генпрокуроре Анне Вардапетян, сопровождавшиеся "крепкими" выражениями в ее адрес. При этом кабинеты прокуроров прослушивались.

Как передает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ со ссылкой на сведения из прокуратуры.

"Насколько эти разговоры соответствуют действительности, покажет время, однако со вчерашнего дня они активно муссируются в системе", - отмечается в СМИ.

В ответ на просьбу "Жоговурд" прокомментировать ситуацию, в Генеральной прокуратуре подобные сведения опровергли.

Вчера мы писали о том, что судебную систему Армении сотрясли громкие увольнения прокуроров, которые вели дела экс-президентов Армении.