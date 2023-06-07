Во Франции продолжаются массовые демонстрации против пенсионной реформы
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

Несколько сотен тысяч человек более чем в 250 городах Франции сейчас проводят демонстрации против пенсионной реформы.

Видео с демонстраций в Ренне, Лионе, Нанте, Монпелье и Тулузе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.