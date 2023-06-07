https://news.day.az/world/1571225.html Во Франции продолжаются массовые демонстрации против пенсионной реформы - ВИДЕО
Во Франции продолжаются массовые демонстрации против пенсионной реформы - ВИДЕО
Несколько сотен тысяч человек более чем в 250 городах Франции сейчас проводят демонстрации против пенсионной реформы.
Видео с демонстраций в Ренне, Лионе, Нанте, Монпелье и Тулузе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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