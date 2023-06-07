Прекращено железнодорожное сообщение между Грузией и Арменией

Селевые потоки перекрыли железную дорогу Армения-Грузия, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что в ночь на 7 июня селевые потоки, образовавшиеся в результате многодневных осадков, накрыли железнодорожное полотно на перегоне Алаверди-Ахтала. На участке порядка в 100 метров железнодорожные пути были завалены грунтом и затоплены потоками воды.

В результате природного ЧП было нарушено движение поездов по участку в направлении Грузии.

Отправка пассажирского поезда из Еревана в Тбилиси была отменена, а перевозчик оперативно организовал переезд порядка 100 пассажиров поезда на автомобильном транспорте.

В данный момент ведутся работы по устранению последствий. Однако, работа затрудняется непрекращающимся потоком воды и грунта.