Франция отказывается пересмотреть пенсионную реформу

Спикер Национального собрания (нижней палаты) парламента Франции Яэль Брон-Пиве намерена заблокировать рассмотрение предложения оппозиции об отмене повышения пенсионного возраста до 64 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом она сообщила в среду в эфире радиостанции RMC.

"Я отказываюсь принять к рассмотрению эти поправки, которые считаю неприемлемыми", - сказала Брон-Пиве. Она напомнила, что Конституция Франции ограничивает возможность депутатов предлагать поправки, если они предусматривают увеличение бюджетных расходов. Ранее в правительстве республики сообщили, что восстановление прежнего пенсионного возраста (62 года) привело бы к увеличению расходной статьи бюджета на €15 млрд.

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