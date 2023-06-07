Майк Пенс поборется за президентское кресло

Бывший вице-президент США Майк Пенс официально объявил об участии в выборах президента США в 2024 году.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщается в распространенном в среду его видеообращении в Twitter.

"Было бы легко оставаться в стороне. Но меня воспитывали не так. Поэтому сегодня перед Богом и моей семьей я объявляю, что буду участвовать в выборах президента США", - заявил Пенс.

Пенс, который занимал пост вице-президента в администрации бывшего американского лидера Дональда Трампа, обвинил действующего президента США Джо Байдена и "радикальных левых" в том, что они ослабили США как изнутри, так и на международной арене. "Американская мечта сокрушена безудержной инфляцией, зарплаты падают, надвигается рецессия, наша южная граница в осаде, а враги свободы маршируют по миру", - сказал он, отметив, что "американские ценности находятся как никогда под угрозой".

Бывший вице-президент отметил, что "разные времена требуют разного лидерства", подчеркнув, что Соединенные Штаты "нуждаются в лидере, который, как говорил Линкольн, обратится к лучшим ангелам нашей природы". "Мы можем возродить эту страну. Мы можем защитить наш народ и обеспечить безопасность нашей границы. Мы можем восстановить нашу экономику и вернуть нашу страну на путь сбалансированного бюджета, защитить наши свободы и дать Америке начало новой жизни", - сказал Пенс.

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