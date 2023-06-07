Турецкий парламент готовится выбрать спикера

Сегодня в парламенте Турции состоятся выборы председателя законодательного органа страны 28-го созыва.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, для избрания на пост спикера парламента, согласно законодательству, в первых двух турах закрытого голосования требуется заручится поддержкой 400 из 600 депутатов.

В случае, если никто из кандидатов не сможет добиться этого показателя, будет проведен третий тур, где победу одержит тот, кто набрал большинство голосов (301 депутат).

Кандидатом от блока "Союз народа", в который входят Партия справедливости и развития и Партия националистического действия выдвинут Нуман Куртулмуш.

Сторонники оппозиционной Республиканской народной партии поддержали Текина Бингеля.

Ранее мы писали о том, кто является фаворитом на пост.