https://news.day.az/world/1571470.html Для членства Швеции в НАТО важно принятие конкретных шагов – Хакан Фидан
Для членства Швеции в НАТО важно принятие конкретных шагов – Хакан Фидан
Для членства Швеции в НАТО важно принятие конкретных шагов.
Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал во время телефонного разговора с главой МИД Швеции Тобиасом Бильстремом.
Отметим, что Верховный суд Швеции принял решение об экстрадиции террориста РПК в Турцию.
Напомним, что 3 июня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил новый состав Кабинета министров. Хакан Фидан был назначен на должность главы МИД.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре