Для членства Швеции в НАТО важно принятие конкретных шагов.

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал во время телефонного разговора с главой МИД Швеции Тобиасом Бильстремом.

Отметим, что Верховный суд Швеции принял решение об экстрадиции террориста РПК в Турцию.

Напомним, что 3 июня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил новый состав Кабинета министров. Хакан Фидан был назначен на должность главы МИД.