Европейские компании продают электронную продукцию в третьи страны, откуда затем она реэкспортируется в Россию, отметил представитель Госдепа.

Как передает Day.Az, глава Управления по координации санкций Госдепартамента Джим О'Брайен полагает, что поставки микрочипов и ключевых электронных компонентов в Россию, которые Запад пытался блокировать санкциями, вернулись на уровень до начала 2022 года, и в этом РФ помогает ряд стран, в том числе постсоветских. Об этом пишет европейское издание газеты Politico.

О'Брайен считает, что европейские компании продают электронную продукцию в третьи страны, откуда затем она реэкспортируется в Россию. Речь идет о микрочипах, процессорах, электронных платах, которые необходимы для создания современных систем вооружений.

В качестве одной из ключевых стран, которые способствуют обходу сакнций, Госдеп называет Армению.

Ранее в аналогичных деяниях Армению обвиняло влиятельное издание The Economist.