Наводнение в Иране

В Иране есть погибшие в результате наводнения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате природного явления в Ардастане погибли 3 человека, 9 пострадали.

В Исфахане погибли 4, в Эхере - один человек.

Всего в результате наводнения погибло 8 человек.

В Тегеране шторм привел к последствиям. Сильный ветер повалил рекламные щиты, деревья.

Движение транспорта на дороге Карадж-Чалудж приостановлено.