https://news.day.az/world/1571777.html Наводнение в Иране - есть погибшие
Наводнение в Иране - есть погибшие
В Иране есть погибшие в результате наводнения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате природного явления в Ардастане погибли 3 человека, 9 пострадали.
В Исфахане погибли 4, в Эхере - один человек.
Всего в результате наводнения погибло 8 человек.
В Тегеране шторм привел к последствиям. Сильный ветер повалил рекламные щиты, деревья.
Движение транспорта на дороге Карадж-Чалудж приостановлено.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре