Байден ответил на обвинение в коррупции

Президент США Джо Байден заявил, что утверждения Республиканской партии США о том, что он причастен к коррупции, является чепухой. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Где деньги? Я шучу. Это чепуха", - сказал он с улыбкой, отвечая на просьбу прокомментировать утверждения республиканцев о том, что он ранее мог получить взятку.

Президент США также заверил, чтобы никогда не пытался повлиять на решения американского Минюста и остается честным.