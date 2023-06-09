https://news.day.az/world/1571785.html Байден ответил на обвинение в коррупции
Байден ответил на обвинение в коррупции
Президент США Джо Байден заявил, что утверждения Республиканской партии США о том, что он причастен к коррупции, является чепухой. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Где деньги? Я шучу. Это чепуха", - сказал он с улыбкой, отвечая на просьбу прокомментировать утверждения республиканцев о том, что он ранее мог получить взятку.
Президент США также заверил, чтобы никогда не пытался повлиять на решения американского Минюста и остается честным.
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