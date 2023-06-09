https://news.day.az/world/1572076.html Фидан и Боррель провели переговоры
Фидан и Боррель провели переговоры
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поговорил по телефону с высшим представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем.
Об этом сообщили в МИД Турции, передает Day.Az.
Было отмечено, что Боррель поздравил коллегу с новой должностью.
В ходе беседы были обсуждены отношения Турции и Европейского союза, а также региональные процессы.
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