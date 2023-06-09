Фидан и Боррель провели переговоры

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поговорил по телефону с высшим представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем.

Об этом сообщили в МИД Турции, передает Day.Az.

Было отмечено, что Боррель поздравил коллегу с новой должностью.

В ходе беседы были обсуждены отношения Турции и Европейского союза, а также региональные процессы.