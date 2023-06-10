В датском Музее эволюции представят череп торозавра

Cамый большой в мире череп среди всех наземных животных представят в Музее эволюции в Дании. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, длина артефакта более 3 м, возможный вес торозавра по имени Адам почти 7 т.

Этот череп и другие окаменелости и останки динозавров составят экспозицию, посвященную пермскому периоду.