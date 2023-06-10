https://news.day.az/world/1572127.html В датском Музее эволюции представят череп торозавра - ВИДЕО
В датском Музее эволюции представят череп торозавра - ВИДЕО
Cамый большой в мире череп среди всех наземных животных представят в Музее эволюции в Дании. Об этом сообщает агентство Reuters.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, длина артефакта более 3 м, возможный вес торозавра по имени Адам почти 7 т.
Этот череп и другие окаменелости и останки динозавров составят экспозицию, посвященную пермскому периоду.
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