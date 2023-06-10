https://news.day.az/world/1572189.html "Талибан" играет мускулами перед Ираном
"Талибан" играет мускулами перед Ираном
"Талибан" проводит учения с применением тяжелого вооружения около границы с Ираном.
Как передает Day.Az, об этом собщают афганские СМИ.
По имеющейся информации, учения проводятся в провинции Нимруз.
Ранее мы писали о том, что "Талибан" и Иран готовятся ко второму раунду столкновений.
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