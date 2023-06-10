"Талибан" играет мускулами перед Ираном

"Талибан" проводит учения с применением тяжелого вооружения около границы с Ираном.

Как передает Day.Az, об этом собщают афганские СМИ.

По имеющейся информации, учения проводятся в провинции Нимруз.

Ранее мы писали о том, что "Талибан" и Иран готовятся ко второму раунду столкновений.