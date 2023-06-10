В Турции произошел пожар на заводе

В турецкой провинции Стамбул вспыхнул пожар на заводе.

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, инцидент произошел в районе Башакшехир. Пожарные бригады продолжают тушение пожара.

Напомним, что сегодня на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ в Анкаре произошел взрыв.

В то же время пожар произошел на складе металлолома в стамбульском районе Пендик.