https://news.day.az/world/1572300.html В Турции произошел пожар на заводе
В Турции произошел пожар на заводе
В турецкой провинции Стамбул вспыхнул пожар на заводе.
Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, инцидент произошел в районе Башакшехир. Пожарные бригады продолжают тушение пожара.
Напомним, что сегодня на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ в Анкаре произошел взрыв.
В то же время пожар произошел на складе металлолома в стамбульском районе Пендик.
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