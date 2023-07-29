В Нигерии генерал объявил себя лидером страны

После состоявшегося переворота в Республике Нигер начальник президентской охраны генерал Абдурахаман Тиани назвал себя новым лидером страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, в пятницу генерал появился на государственном телевидении с титрами на экране, которые описывали его как президента недавно сформированного военного совета - Национального совета по защите родины (CNSP).

"Президент CNSP является главой государства. Он представляет государство Нигер в международных отношениях", - сказал Тиани, зачитывая заявление. В заявлении говорится, что действие конституции было приостановлено, а правительство распущено, а CNSP будет осуществлять всю законодательную и исполнительную власть.

Тиани осудил широко распространенную в стране коррупцию, плохое управление и проблемы с безопасностью. Он добавил, что Нигер будет и впредь уважать свое международное партнерство.