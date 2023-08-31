Хакан Фидан подтвердил детали встречи Эрдогана и Путина

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил, что президенты России и Турции встретятся в Сочи.

Как сообщает Day.Az, Хакан Фидан, выступая в протокольной части встречи с Лавровым, заявил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи.

Отметим, турецкие СМИ со ссылкой на дипломатический источник распространили информацию о том, что встреча Эрдогана с Путиным состоится 4 сентября в Сочи. Однако российская сторона не подтвердила, когда и где состоятся переговоры, при том, что Кремль объявил о том, что встреча глав государств запланирована на ближайшие дни.

Отмечено, что сегодняшняя встреча с Лавровым имеет цель подготовки к встрече глав государств в Сочи.