Кремль подтвердил дату встречи Эрдогана и Путина

Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдут в Сочи 4 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Переговоры пройдут в понедельник. Они пройдут в Сочи", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Это будет середина дня", - добавил он.

Последний раз Путин и Эрдоган встречались почти год назад - 13 октября 2022 года в Астане на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Нынешняя встреча готовилась еще с весны, и долгое время речь шла о визите президента РФ в Турцию, однако в августе планы изменились. Как сообщала турецкая сторона, одной из ключевых тем встречи Путина и Эрдогана станут перспективы продления "зерновой сделки" или поиск альтернативных ей вариантов.

Ранее Фидан заявил, что переговоры с Лавровым являются подготовкой ко встрече лидеров стран.