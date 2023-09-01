В Грузии завершились совместные с НАТО военные учения

Многонациональные учения Agile Spirit - 2023 с участием военных из стран и партнеров НАТО завершились в Грузии показательными боевыми стрельбами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба грузинского министерства обороны.

"До начала официальной церемонии закрытия учений [Agile Spirit] на 11-м полигоне Вазиани (близ Тбилиси - прим.) тактическая батальонная группа осуществила боевые стрельбы. Были проведены операции по рейду, блокировке и контрнаступлению. В показательных учениях вместе со второй пехотной бригадой 22 батальона Сил обороны Грузии участвовали Национальная гвардия США, морские пехотинцы, а также взводы из Румынии и Молдавии", - говорится в сообщении.

К военнослужащим на закрытии учений обратился министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе. Министр подчеркнул важность международных учений, которые способствуют укреплению совместимости между военными. После завершения официальной части мероприятия, участники учений были награждены табельным оружием, грамотами, а также ведомственными медалями, добавили в Минобороны.

Учения Agile Spirit стартовали в Грузии на военном аэродроме Вазиани 23 августа с высадки десанта. Целью учений, в которых принимали участие более 3 тыс. военнослужащих из 21 страны, было повышение совместимости вооруженных сил стран и партнеров НАТО при планировании и осуществлении военных операций. Маневры проходили в Грузии в 11-й раз.