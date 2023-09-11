Грузия пошла навстречу Китаю

Правительство Грузии решило отменить визовый режим для граждан Китая. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вы знаете, что у меня был очень успешный визит в Китай, и Китай сегодня является второй экономикой мира, сильнейшей экономикой. Для нас одним из главных интересов является укрепление торгово-экономических отношений с Китаем, привлечение еще большего объема инвестиций из Китая, большего числа туристов. <...> Поэтому мы приняли решение задействовать безвизовый режим для граждан Китая с сегодняшнего дня", - сказал Гарибашвили.

По его словам, Грузия также хочет увеличить число прямых рейсов с Китаем. Глава правительства отметил, что обсудил этот вопрос, а также тему развития туризма с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. При этом китайская делегация уже посетила Грузию по вопросу увеличения числа рейсов.

Гарибашвили посетил Китай в конце июля. Во время своего визита он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Грузия и Китай объявили об установлении двустороннего стратегического партнерства. Премьер Грузии также принял участие в церемонии открытия Универсиады в Чэнду.