Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию - его бронепоезд зафиксировали на станции Хасан в одноименном поселке на границе КНДР и РФ.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Kyodo.

Неназванный российский источник подтвердил, что Ким Чен Ын уже находится на территории России. Со станции Хасан он должен отправиться во Владивосток, где, как ожидается, состоится встреча с Владимиром Путиным.

Ранее мы писали о том, что Кремль объявил о скором визите Ким Чен Ына в Россию.